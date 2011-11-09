〔美国热股〕STEC预计第四季表现疲弱,股价盘初重挫逾17%

美国债市：公债收益率下跌，因特朗普提振经济政策缺少细节
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
路透11月9日电---STEC IncSTEC.O预计第四季表现疲弱,因预期企业对固态硬盘驱动器接受程度下降.
周三盘前交易中,该公司股价重挫17.61%,至9.59美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。