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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 22:44 BJT

〔美国股市〕开盘重挫,意大利公债收益率攀升引发对欧债危机升级的担忧

路透纽约11月9日电---美国股市周三开盘重挫,意大利公债收益率攀升引发市场担忧该地区债务危机升级.

道琼工业指数.DJI急跌252.40点,或2.07%,报11,917.78点.标准普尔500指数.SPX劲挫28.67点,或2.25%,报1,247.25点.Nasdaq综合股价指数.IXIC大幅回落65.43点,或2.4%,报2,662.06点.

CBOE波动性指数.VIX跳升13.9%,报31.30.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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