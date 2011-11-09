〔美国热股〕Diodes季度业绩低于市场预估,股价大跌逾7%

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术面疲弱
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透11月9日电---Diodes Inc(DIOD.O)周二公布的季度业绩低于市场预估,因经济疲弱打压了消费者对电子产品和计算产品的需求,该公司预计市场疲势将延续至本季度.
周三早盘交易中,该公司股价大跌7.36%,至22.40美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
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