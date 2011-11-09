〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,此前意大利公债收益率跳升

* 英镑兑欧元触及八个月高位,因对意大利的忧虑升温

* 英镑贸易加权指数也触及八个月高位,但英镑兑走强的美元大跌

* 对欧元区危机将影响英国的担忧可能打压英镑

路透伦敦11月9日电---英镑兑全线走弱的欧元周三升至八个月高位,此前指标意大利公债收益率(殖利率)上升至被广泛视为难以维继的水准,将欧债危机推至阶段.

不过英镑兑美元下跌,英镑表现不及美元,因投资者在美元中避险,且他们担心英国的欧元区贸易夥伴面临的危机可能拖累英国经济再次陷入衰退.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌约1%,至0.8509英镑,此为3月初来最低,此前意大利10年期公债收益率跳升至7%以上.

交易商说,和一英国企业支付股息有关的卖出欧元买入英镑需求也推低欧元.

市场人士称,如果意大利公债收益率不断上升,英镑兑欧元或进一步上涨.英镑贸易加权指数=GBP升至80.9,亦为八个月高位.

一些分析师称,英国金融机构因其在欧元区国家公债敞口而出现任何疲弱的迹象将拖累英镑表现,因这迹象将凸显英国易受债务危机影响.

但目前而言,他们说欧元兑英镑势将进一步走弱.

"欧元/美元收在1.36美元下方将增加欧元/英镑下行动能,"法国兴业汇市策略师Sebastien Galy说.

周三欧元兑美元EUR=触及一个月低位1.3552美元,跌穿本月迄今交投区间1.36-1.38美元.

英镑兑美元GBP=D4跌逾1%,至1.5911美元,在伦敦尾盘反弹至1.5947美元.

英国国家统计局周三公布,英国9月全球商品贸易逆差为98.14亿英镑,多于预期,且为该数据在1998年编纂以来最高.[nCN1206786]此报告也打压英镑人气.

英国工业联盟(CBI)称英国出现二次衰退的风险上升,因CBI下调对英国经济成长预估值,尽管CBI认为英国将能避免二次衰退.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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