〔欧元债市〕意大利公债收益率升穿7%,至无法维系的水平

* 意大利10年期公债收益率触及欧元面市以来高位7.5%

* LCH.Clearnet SA.上调意大利公债交易保证金,令该国公债受创

* 德债期货触及合约新高,意大利公债收益率曲线倒转

路透伦敦11月9日电---10年期意大利公债收益率周三升穿7%的关键水准,分析师认为此为不可长期承受的水平,因投资者担忧意大利能否兑现长期承诺的财政改革.

德债期货触及合约新高,因在意大利政局动荡加剧後投资者涌入避险资产.

意大利10年期公债收益率飙升至欧元面市以来高位7.502%,之前清算公司LCH.Clearnet SA上调对交易意大利公债的保证金要求.

近几日,意大利是市场焦虑的焦点,投资者越发担忧政治动荡正阻碍防止欧债危机扩散至该国的努力.

许多市场人士认为7%的公债收益率是经济上无法长期承受的水准,因葡萄牙和爱尔兰公债收益率升穿该水准後均被迫申请救助.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB尾盘报约7.25%,脱离稍早触及的高位,交易商称,欧洲央行买入该国公债.意大利公债违约保险成本劲扬20个基点,至543个基点.

短期意大利公债收益率涨幅更大,两年期公债收益率升至高于10年期公债收益率的水平,也是欧元面市以来首见,这是投资者越发担忧将无法收回投资的明确信号.

德债期货FGBLc1攀升125个跳动点,至合约新高139.28,超过9月触及的合约高位139.19.

对欧债危机可能渗透至欧元区核心国家的担忧在10年期法德公债收益率差中得以反应.10年期法国/德国公债收益率差FR10YT=TWEB DE10YT=TWEB扩阔至约148个基点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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