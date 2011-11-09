〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.030%,投标倍数为2.64

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿11月9日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.030
中值 1.969
低值 1.865
价格/得标
价格 99.729725
高值得标比率 62.35%
投标倍数 2.64
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 24,000,041,600
总投标 63,267,704,100
竞争性投标得标 23,970,837,500
非竞争性投标得标 29,204,100
FED附加 1,836,365,500
一级经销商投标 46,018,000,000
接受的一级经销商投标 12,034,162,500
直接投标 5,274,000,000
接受的直接投标 1,975,175,000
间接投标 11,946,500,000
接受的间接投标 9,961,500,000
发行细节
发行日 2011/11/15
到期日 2021/11/15
CUSIP码 912828RR3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。