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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 02:10 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.030%,投标倍数为2.64

路透华盛顿11月9日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.030

中值 1.969

低值 1.865

价格/得标

价格 99.729725

高值得标比率 62.35%

投标倍数 2.64

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 24,000,041,600

总投标 63,267,704,100

竞争性投标得标 23,970,837,500

非竞争性投标得标 29,204,100

FED附加 1,836,365,500

一级经销商投标 46,018,000,000

接受的一级经销商投标 12,034,162,500

直接投标 5,274,000,000

接受的直接投标 1,975,175,000

间接投标 11,946,500,000

接受的间接投标 9,961,500,000

发行细节

发行日 2011/11/15

到期日 2021/11/15

CUSIP码 912828RR3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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