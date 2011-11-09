〔欧洲股市〕收挫1.8%,受意大利债务局势恶化所创

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收挫1.8%,波动性指数升5.2%

* 意大利公债收益率触及7.5%

* 金融股领跌

路透伦敦11月9日电---欧股周三收低,因围绕意大利债务状况的紧张局势升级,令意大利公债收益率(殖利率)深入危险区域,全面打压风险资产,金融类股大跌.

意大利总理贝鲁斯柯尼将辞职的新闻令股市盘初走强,随後LCH.Clearnet及意大利最大清算机构双双上调意大利公债交易保证金比率,令10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升至7.5%,令股市大挫.

收益率已升破7%,许多分析师认为这长期难以为继,导致欧洲央行大举买入意大利公债,由此令股市和债市走势动能所有减弱.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.8%至966.22点,脱离盘中高位993.44点,但指标意大利公债收益率仍坚守在7.2%高位,意大利FTSE MIB指数.FTMIB则收低3.8%.

股市全面下挫之计,波动性指数上扬,Euro STOXX波动性指数.V2TX大涨5.2%.报41.72,分析师预计趋势将可能持续至2012年.

保险股和银行股跌幅居前,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P大跌3.7%,受意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)拖累,後者跌6.8%,该行持有386亿欧元意大利公债敞口.

权重股汇丰控股(HSBA.L)给FTSEurofirst 300指数带来的拖累最大,重挫5.8%,此前银行公布的业绩逊于预期.

英国富时100指数.FTSE收低1.92%,报5,460.38点;德国股市DAX指数.GDAXI跌2.21%,报5,829.54点;法国CAC-40指数.FCHI跌2.17%,报3,075.16点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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