〔美国债市〕意大利公债收益率激升令美国投资级别公司债新债发售暂歇

IFR纽约11月9日电---美国投资级别公司债市场本周前两日有217.5亿美元的新债定价,但周三发债动能暂歇.

意大利公债收益率不断攀升,10年期公债收益率周三升穿7%关口,且对该国财政的忧虑令投资人和发行商却步.

在昨日International Paper (IP.N),AmerisourceBergen (ABC.N)和Halliburton (HAL.N)等多家企业发售了规模达62.5亿美元新债後,今日没有一宗新债进场.

美国公债收益率周一跌了几个基点,收益率曲线趋平,周二反弹,10年期和30年期公债收益率分别收报2.10%和3.13%.周三长期收益率回落,收益率曲线再度趋平.本周迄今,10年期公债收益率跌了7.8个基点,30年期公债收益率则跌了5.8个基点.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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