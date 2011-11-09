〔英国债市〕英债上涨,因意大利10年期公债收益率升穿7%的关键水准

路透伦敦11月9日电---英债周三上涨,尾盘时表现优于德债,此前意大利公债收益率触及突破点,因即将离任的总理贝鲁斯柯尼坚持该国举行大选,令人担心局势将持续不稳,而且将推迟改革.

英国公债价格上涨,因意大利10年期公债收益率升穿7%的关键水准,人们普遍认为此为不可长期承受的水平,之前清算公司LCH.Clearnet SA上调对交易意大利公债的保证金要求.欧洲股市亦遭打压,意大利绩优股指数.FTMIB一度下跌5%.

短期意大利公债收益率涨幅更大,两年期公债收益率升至高于10年期公债收益率的水平,也是欧元面市以来首见,这是投资者越发担忧将无法收回投资的明确信号.意大利公债违约保险成本亦上扬.

12月英债期货FLGZ1涨88个跳动点,至131.12,稍早升至131.76的高点.

摩根大通分析师Francis Diamond称,尾盘时英债表现优于德债是因为,一些交易商消化了英央行不太可能在周四会议上扩大量化宽松政策.

人们普遍认为英央行将坚持目前利率处于纪录低位和额外增加购买750亿英镑资产的货币政策.

但许多分析师预计,英央行最终将向经济挹注更多资金,一些人甚至猜测,英央行决策者最早将在周四宣布这一举措.

现货市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR

跌10个基点,至2.17%,英债较可比德债收益率差缩窄1个基点,至45个基点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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