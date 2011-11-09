〔金属期市〕期铜价格跌至两周低点,遭美元走强及意大利债务忧虑所伤

* 欧债危机忧虑令铜及其它基本金属承压

* Freeport工会或将罢工延长至第三个月

* 周四公布中国10月贸易数据

路透纽约/伦敦11月9日电---铜价周三跌至两周低点,因美元走强且意大利发债成本暴涨至危险高位,彰显出全球经济成长前景趋弱及对金属需求受限的忧虑.

抛售势头在工业金属市场中蔓延,锌价CMZN3跌逾3%,铅CMPB3跌逾2%,锡CMSN3跌近1%,镍CMNI3跌3.5%.

铜价连续第四日下跌,股市同样大挫2%,因投资者担心意大利或面临希腊式债务危机.

铜价跌势盘後持续,之前欧元区官员称无金援意大利的计划,即使该国借贷成本已窜升至无法维系的水平.

"这令很多投资客不安.市场的想法是,意大利公债收益率可能进一步攀升.这会持续支撑美元,给很多工业金属带来压力,"Optionsellers.com期货分析师Michael Gross表示.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3盘中一度跌至每吨7,580美元的日低,亦为10月26日以来最低,随後收低179美元至7,621美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1跌9.2美分,或2.6%,收报每磅3.4410美元,盘中交投于两周低位3.4215美元至3.60美元间.

据汤森路透期货初步数据,成交量微升,因场中抛售风气盛行.纽约尾盘中超过5.8万口易手,接近30日均值,也高于本周稍早的成交量.

尽管欧洲经济困境持续影响该地区的金属需求预估,但有迹象显示中国铜供应压力渐增.

"...迹象显示欧洲金属需求正放缓,金属消费企业试图将现场库存保持尽可能低的水平,"瑞信私人银行部门在报告中表示.

"同时,亚洲需求看起来十分强劲.在目前不确定的环境下,盘整交易不得不被视为良好迹象...未来一两周内就能清楚这些支撑是否会持续.如果持续,接近年关时可能会出现一些反弹."

同样利好金属价格的是印尼Grasberg铜矿工会周三表示,或将罢工再延长一个月,这或成为该国史上持续时间最长的罢工.

中国10月精炼铜产量跌至五个月来最低,亦为五个月内第二个月下跌,因生产精炼铜的原材料铜精矿和废铜短缺.

以下为1837GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 343.80 -9.50 -2.69 444.70 -22.69

LME期铝 2124.00 -17.00 -0.79 2470.00 -14.01

LME期铜 7625.00 -175.00 -2.24 9600.00 -20.57

LME期铅 1978.00 -43.00 -2.13 2550.00 -22.43

LME期镍 18050.00 -650.00 -3.48 24750.00 -27.07

LME期锡 22000.00 -205.00 -0.92 26900.00 -18.22

LME期锌 1933.00 -63.00 -3.16 2454.00 -21.23

上海期铝 16280.00 45.00 +0.28 16840.00 -3.33

上海期铜 57970.00 130.00 +0.22 71850.00 -19.32

上海期锌 15455.00 130.00 +0.85 19475.00 -20.64

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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