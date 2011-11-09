〔纽约期市〕软商品期货全线重挫,伦敦咖啡期货触及两年低位

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透纽约/伦敦11月9日电---软商品市场周三全线重挫,因意大利公债收益率飙升推高美元,拖累软商品市场走低.
伦敦可可期货价格跌至逾两年最低,来自主要可可种植区西非的供应充裕,凸现市场疲弱的基本面前景.
股市和欧元周三走低,因意大利借贷成本触及不可维系的水平,投资者担忧该国可能面临与希腊类似的债务危机.
伦敦12月可可期货LCCZ1收挫40英镑,或2.4%,报每吨1,633英镑,盘中跌至历史低位1,629英镑,为2009年7月初以来最低.ICE-3月可可期货CCH2重挫86美元,或3.2%,报每吨2,603美元.
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2跌0.55美分,或2.12%,报每磅25.36美分,伦敦12月白糖合约LSUc1挫8.30美元,或1.8%,收报每吨677.50美元.
可可跌势因原本利空的基本面而加剧,出口商称,有消息指科特迪瓦(象牙海岸)的可可豆到港速度在季初迟滞後加快.
美国可可期货也因大量12月合约头寸移出而受压,这仍是主导市场的主要交易.
Country Hedging Inc的高级分析师Sterling Smith称,市场将静观德国将采取何种行动,看该国是否能止住市场的跌势.
分析师称,咖啡期货也遭遇大规模抛售,但更为利好的基本面令此间市场削减跌幅,且阿拉比卡咖啡小幅收涨.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1小涨0.60美分,报每磅2.302美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌8美元,报每吨1,836美元.(完)
--编译 母红;审校 于春红
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。