〔纽约期市〕软商品期货全线重挫,伦敦咖啡期货触及两年低位

路透纽约/伦敦11月9日电---软商品市场周三全线重挫,因意大利公债收益率飙升推高美元,拖累软商品市场走低.

伦敦可可期货价格跌至逾两年最低,来自主要可可种植区西非的供应充裕,凸现市场疲弱的基本面前景.

股市和欧元周三走低,因意大利借贷成本触及不可维系的水平,投资者担忧该国可能面临与希腊类似的债务危机.

伦敦12月可可期货LCCZ1收挫40英镑,或2.4%,报每吨1,633英镑,盘中跌至历史低位1,629英镑,为2009年7月初以来最低.ICE-3月可可期货CCH2重挫86美元,或3.2%,报每吨2,603美元.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2跌0.55美分,或2.12%,报每磅25.36美分,伦敦12月白糖合约LSUc1挫8.30美元,或1.8%,收报每吨677.50美元.

可可跌势因原本利空的基本面而加剧,出口商称,有消息指科特迪瓦(象牙海岸)的可可豆到港速度在季初迟滞後加快.

美国可可期货也因大量12月合约头寸移出而受压,这仍是主导市场的主要交易.

Country Hedging Inc的高级分析师Sterling Smith称,市场将静观德国将采取何种行动,看该国是否能止住市场的跌势.

分析师称,咖啡期货也遭遇大规模抛售,但更为利好的基本面令此间市场削减跌幅,且阿拉比卡咖啡小幅收涨.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1小涨0.60美分,报每磅2.302美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌8美元,报每吨1,836美元.(完)