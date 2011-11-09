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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 06:56 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约下跌2.3%,因美元上涨

路透芝加哥11月9日电---美国小麦期货周三下跌,交易商说,市场受美元走强和美股下跌打压.

CBOT指标12月小麦合约下跌2.3%,结束四天连升.

CBOT成交量超过154,000口,高于30天和250天均值.

美国农业部(USDA)将其2011/12小麦库存预估从8.37亿蒲式耳下调至8.28亿蒲式耳,但高于市场预估的8.17亿.

农业部再次对硬粒小麦和春麦种植户进行调查後,将2011年美国小麦产量预估值从20.08亿蒲式耳下调至19.99亿蒲式耳.

12月小麦期货WZ1收跌14美分,报每蒲式耳6.43美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为154,689口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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