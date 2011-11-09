〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约下跌2.3%,因美元上涨

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透芝加哥11月9日电---美国小麦期货周三下跌,交易商说,市场受美元走强和美股下跌打压.
CBOT指标12月小麦合约下跌2.3%,结束四天连升.
CBOT成交量超过154,000口,高于30天和250天均值.
美国农业部(USDA)将其2011/12小麦库存预估从8.37亿蒲式耳下调至8.28亿蒲式耳,但高于市场预估的8.17亿.
农业部再次对硬粒小麦和春麦种植户进行调查後,将2011年美国小麦产量预估值从20.08亿蒲式耳下调至19.99亿蒲式耳.
12月小麦期货WZ1收跌14美分,报每蒲式耳6.43美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为154,689口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。