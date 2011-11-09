〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收于一个月低位,受美元走强及USDA数据打压

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透芝加哥11月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低近2%,触及一个月低位,交易商指因美国11月作物报告显示大豆库存数据较为利空,而且美元上涨亦打压大豆期市.
CBOT收盘时,美元指数.DXY涨1.7%,因市场越加担心意大利可能将成为欧元区下一个寻求救助的国家,而且股市跌势加剧.
美国农业部(USDA)将2011/12年美国大豆期末库存预估调升至1.95亿蒲式耳,高于10月时预估的1.6亿,分析师平均预期为1.82亿.
美国农业部将2011/12年全球大豆期末库存预估从10月时预测的6,301万吨上调至6,356万吨.
美国政府数据显示,巴西将在未来一年从美国手中夺取全球最大大豆出口国的殊荣,暗示主要由中国推动的全球贸易格局发生改变.
美国农业部将美国2011年大豆产量从10月预测的30.60亿蒲式耳下调至30.46亿蒲式耳.
农业气象专家称,本周潮湿的天气将放缓美国玉米和大豆的最後收割进程.
CBOT-11月大豆期货SX1收跌19-1/2美分,报每蒲式耳11.75-3/4美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1跌0.86美分,报每磅50.99美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌4.5美元,收报每短吨303.1美元.
今日CBOT大豆预估成交量为157,286口,豆油为123,932口,豆粕为90,256口.
以下为CBOT农产品期货在1954GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 656.00 -4.50 -0.7% 4.3%
CBOT大豆Sc1 1185.50 -19.50 -1.6% -14.9%
CBOT豆粕SMc1 303.10 -4.50 -1.5% -18.1%
CBOT豆油BOc1 50.99 -0.86 -1.7% -11.7%
CBOT小麦Wc1 643.00 -14.00 -2.1% -19.0%
CBOT稻米RRc1 1528.50 -42.50 -2.7% 9.2%
EU小麦BL2X1 187.00 -15.75 -7.8% -25.9%
NYMEX原油期货CLc1 96.19 -0.63 -0.6% 5.3%
道琼工业指数.DJI 11,797 -374 -3.1% 1.9%
现货金XAU= 1776.90 -7.95 -0.4% 25.2%
欧元/美元EUR= 1.3545 -0.0288 -2.1% 1.5%
美元指数.DXY 77.8940 1.3080 1.7% -1.4%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1802 43 2.4% 1.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。