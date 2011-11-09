〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因美元上涨和股市走软

路透芝加哥11月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因美元上涨,油价和股市下跌.

宏观经济指标盖过了周三美国农业部(USDA)11月作物报告的数据所提供的支持.

USDA称,2011年美国玉米产量总计123.1亿蒲式耳,每英亩产量为146.7蒲式耳.两者均低于分析师预估均值.

USDA预期美国大豆2011/12年年末库存为8.43亿蒲式耳,高于分析师平均预估的7.95亿,低于USDA在10月时预估值8.66亿.

USDA周三预期,美国大豆供应正吃紧,部份原因是中国需求上升及美国大豆在天气多变的一年後产量下降.

一农业气象学家周三说,本周潮湿的天气将放缓美国玉米和大豆的最後收割进程,而阵雨将提振大平原硬红冬麦成长.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌4-1/2美分,报每蒲式耳6.56美元.

12月玉米合约的关键支撑位在200日移动均线切入位6.54-1/4美元,阻力位在50日移动均线切入位6.63-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为55.

今日CBOT玉米预估成交量为649,444口.(完)

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