〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因美元上涨和股市走软

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透芝加哥11月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因美元上涨,油价和股市下跌.
宏观经济指标盖过了周三美国农业部(USDA)11月作物报告的数据所提供的支持.
USDA称,2011年美国玉米产量总计123.1亿蒲式耳,每英亩产量为146.7蒲式耳.两者均低于分析师预估均值.
USDA预期美国大豆2011/12年年末库存为8.43亿蒲式耳,高于分析师平均预估的7.95亿,低于USDA在10月时预估值8.66亿.
USDA周三预期,美国大豆供应正吃紧,部份原因是中国需求上升及美国大豆在天气多变的一年後产量下降.
一农业气象学家周三说,本周潮湿的天气将放缓美国玉米和大豆的最後收割进程,而阵雨将提振大平原硬红冬麦成长.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌4-1/2美分,报每蒲式耳6.56美元.
12月玉米合约的关键支撑位在200日移动均线切入位6.54-1/4美元,阻力位在50日移动均线切入位6.63-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为55.
今日CBOT玉米预估成交量为649,444口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。