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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 03:55 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加318.8亿美元--iMoneyNet

路透纽约11月9日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至11月8日的最近一周美国货币市场基金资产增加318.8亿美元,至2.613万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加295.2亿美元,至2.326万亿美元.免税货币市场基金资产增加23.6亿美元,至2,867.7亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率连续第10周持稳在0.01%.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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