〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加318.8亿美元--iMoneyNet

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透纽约11月9日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至11月8日的最近一周美国货币市场基金资产增加318.8亿美元,至2.613万亿(兆)美元.
报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加295.2亿美元,至2.326万亿美元.免税货币市场基金资产增加23.6亿美元,至2,867.7亿美元.
报告指出,应税货币市场资金收益率连续第10周持稳在0.01%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。