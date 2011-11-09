〔纽约期市〕ICE期棉收低,受欧元区债务危机拖累

路透纽约11月9日电---期棉周三收低,因欧洲宏观面不振波及期棉,令投资客纷纷抛售转手.分析师表示,但尾盘空仓回补扳回跌幅.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌0.44美分,收于每磅97.18美分,盘中交投于96.62-98.18美分.

汤森路透初步数据显示,周三成交量约为20,300口,比30日均值高近四分之一.

"我们守着仓位,"Penson Futures资深棉花专家Sharon Johnson表示,并称欧元区最新进展带来的部分利空影响迅速被市场消化.

美国农业部供需月报并未给棉花市场带来任何意外.

技术面来看,交易商称12月合约下档目标在95.78美分.

分析师也表示,在本月稍晚首个交割通知日前,跟随指数基金的投资者也继续展期12月合约.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至11月8日,棉花市场未平仓合约为165,589口.周二期棉成交量触及36,055口,为6月10日以来最高,且高于上日的31,532口.(完)