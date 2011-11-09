〔纽约期市〕ICE期棉收低,受欧元区债务危机拖累

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透纽约11月9日电---期棉周三收低,因欧洲宏观面不振波及期棉,令投资客纷纷抛售转手.分析师表示,但尾盘空仓回补扳回跌幅.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌0.44美分,收于每磅97.18美分,盘中交投于96.62-98.18美分.
汤森路透初步数据显示,周三成交量约为20,300口,比30日均值高近四分之一.
"我们守着仓位,"Penson Futures资深棉花专家Sharon Johnson表示,并称欧元区最新进展带来的部分利空影响迅速被市场消化.
美国农业部供需月报并未给棉花市场带来任何意外.
技术面来看,交易商称12月合约下档目标在95.78美分.
分析师也表示,在本月稍晚首个交割通知日前,跟随指数基金的投资者也继续展期12月合约.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至11月8日,棉花市场未平仓合约为165,589口.周二期棉成交量触及36,055口,为6月10日以来最高,且高于上日的31,532口.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。