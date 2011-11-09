〔美国债市〕公债价格走强,因意大利局势引发避险买盘

* 美国公债价格走强,因意大利局势引发避险买盘

* 240亿美元10年期美国公债标售结果有些令人失望

* 美国财政部周四将标售160亿美元30年期公债

路透纽约11月9日电---美国公债价格周三上涨,受避险买盘提振,因意大利借贷成本升破7%,引发该国或需紧急救援的忧虑.

意大利政局动荡令其成为本周欧债危机的焦点,市场担心该国是否能够进行改革以降低债务负担,并增强其经济竞争力.

尽管意大利总理贝鲁斯柯尼已承诺将辞职,但公债收益率(殖利率)持续上行,令清算机构LCH.Clearnet上调将意大利公债作为抵押品的交易保证金要求.

"每个人都在等待欧洲情势的下一步发展,"加拿大丰业银行美国公债交易主管Charles Comiskey表示."看起来既缺乏领导者也缺乏答案,令人心惊."

美国公债价格在震荡交投中走升.在美国财政部进行的240亿美元10年期公债标售的得标利率上升後,二级市场中公债价格一度回吐涨幅.

本次公债得标利率录得2.03%高位,较标售前市场中可比公债收益率高近3个基点.投标倍数为2.64,为2009年12月以来最低.

"有些令人失望,但并不令人震惊,"Keefe, Bruyette and Woods美国公债及机构交易主管James Newman表示.

部分投资者本已预期此次标售的得标利率将攀升,因欧洲忧虑重燃,令许多传统的标售前打压公债价格的操作不复存在.交易员通常抛售公债来为标售做准备,打压价格下跌.

10年期美国公债收益率US10YT=RR从周二2.09%的水平回落,两周前曾突破2.40%.

10年期美国公债价格周三大涨,日内升1个大点,收益率一度低见1.93%.收益率最新报1.97%,.

财政部周四将标售160亿美元30年期公债,为本周720亿美元标售中的最後一笔.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (+01/32) 0.230

五年期公债US5YT=RR 100-20/32 (+09/32) 0.870

10年期公债US10YT=RR 101-13/32 (+32/32) 1.966

30年期公债US30YT=RR 114-03/32 (+2-10/32) 3.028 (完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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