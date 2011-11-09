〔全球金市〕金价下滑,因股市重挫和美元大涨

* 金价下滑,因股市重挫和美元大涨

* 金价受意大利情势加剧和忧虑欧债危机所支持

* 意大利总理贝鲁斯柯尼表示将会辞职,但该国政局仍存在不确定性

路透纽约/伦敦11月9日电---现货金周三在全球风险市场遭遇抛售下小幅下跌,金价跌幅受限,因在担心意大利经济改革和忧虑欧元区领导人可能太迟解决区内债务危机之际,投资者在金市避险.

金价下跌约0.5%,而股市一度重挫近4%,美元飙升,此前意大利的借贷成本上升至突破点,因意大利总理贝鲁斯柯尼坚持大选而不是建组临时政府,为旷日持久的政治和经济动荡开启了大门.

过去三个交易日,金价仍上涨逾1%,因担心欧元和由17个成员国组成的欧元区的命运,投资者对黄金的避险买需推升金价.德国总理梅克尔周三称,欧洲的困境目前非常"使人不愉快,"急切需要大刀阔斧的结构性改革.

"金价很可能反映投资者对当局解决债务危机的信任和信心程度,"汇丰金属分析师James Steel说.

"甚至有关应容许一些欧元区国家离开欧元区或将欧元完全摒弃的提议,这本身就是对黄金的利多因素,"他说.

在1932GMT,现货金XAU=跌0.6%,至1,773.99美元.周二,现货金触及1,802.60美元日内高位,此为9月21日来最高.

12月美国期金GCZ1收低7.60美元至1,791.60美元.成交量超过其30日均值,盘中交投震荡,打破近期交投放缓的趋势.

现货银XAG=下滑2.8%,至每盎司33.95美元.

外围市场广泛结清头寸,使金价承压,但金价在美元上涨,原油,工业金属和谷物市场普跌下仅小幅下跌,反映对黄金的潜在需求.

中国10月通胀年率放缓至5.5%,为7月通胀年率触及6.5%三年高位後连续第三个月放缓,数据与分析师预期的一致.这数据也打压金价.

现货铂金(白金)XPT=下跌2.1%,至1,623.24美元,而现货钯金XPD=挫3.4%,至644.97美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1791.60 -7.60 -0.4 1772.20 1801.10 132,888

COMEX白银期货 SIZ1 34.361 -0.792 -2.3 33.970 35.255 47,508

COMEX铂金期货 PLF2 1643.70 -29.40 -1.8 1627.00 1676.40 6,096

COMEX钯金期货 PAZ1 654.85 -22.40 -3.3 646.55 679.00 3,657

现货金 XAU= 1773.99 -10.86 -0.6 1771.90 1798.89

现货银 XAG= 33.950 -0.970 -2.8 34.000 35.200

现货铂金 XPT= 1623.24 -35.26 -2.1 1629.50 1671.00

现货钯金 XPD= 644.97 -23.02 -3.4 648.65 675.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=