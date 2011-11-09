〔美股业绩〕思科会计年度第一季EPS超过市场预期,股价盘後上涨

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透11月9日电---全球最大的网络设备生产商--思科(CSCO.O)周三公布的季度每股盈利(EPS)超过市场预期,暗示其恢复增长的努力正在起效.
该公司公布,在截至10月29日的会计年度第一季,经调整後的EPS为0.43美元,据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计第一季EPS为0.39美元.
营收从上年同期的107.5亿美元升至113亿美元,分析师平均预估为110.3亿美元.
思科股价在周三盘後交易中涨逾1%,至17.79美元,此前在常规交易时段收低3.8%,报17.61美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。