〔美股业绩〕思科会计年度第一季EPS超过市场预期,股价盘後上涨

路透11月9日电---全球最大的网络设备生产商--思科(CSCO.O)周三公布的季度每股盈利(EPS)超过市场预期,暗示其恢复增长的努力正在起效.

该公司公布,在截至10月29日的会计年度第一季,经调整後的EPS为0.43美元,据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计第一季EPS为0.39美元.

营收从上年同期的107.5亿美元升至113亿美元,分析师平均预估为110.3亿美元.

思科股价在周三盘後交易中涨逾1%,至17.79美元,此前在常规交易时段收低3.8%,报17.61美元.(完)