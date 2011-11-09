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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 05:59 BJT

〔美国股市〕重挫逾3%录得8月中来最大跌幅,因欧债危机不断恶化

* 意大利公债收益率大涨,引发危机蔓延忧虑

* 金融类股暴跌,摩根士丹利和高盛重挫

* 通用汽车股价因其财测令人失望而下滑

* 道指下跌3.2%,标普500指数重挫3.7%,Nasdaq指数下滑3.9%

路透纽约11月9日电---美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.

标准普尔10大类股全军覆没,标准普尔金融类股.GSPF跌幅最大,暴跌5.4%,因市场担心银行对欧洲的敞口.

因应欧债市场波动性上升,美国股市走势越加混乱,大量消息接踵而至,投资者应接不暇.

"市场已转变为欧洲情势的衍生品,"Hodges Capital Management总裁Craig Hodges称.

道琼工业指数.DJI急跌389.24点,或3.2%,报11,780.94点;标准普尔500指数.SPX重挫46.82点,或3.67%,至1,229.10点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落105.84点,或3.88%,报2,621.65点.

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