〔美国股市〕重挫逾3%录得8月中来最大跌幅,因欧债危机不断恶化

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
* 意大利公债收益率大涨,引发危机蔓延忧虑
* 金融类股暴跌,摩根士丹利和高盛重挫
* 通用汽车股价因其财测令人失望而下滑
* 道指下跌3.2%,标普500指数重挫3.7%,Nasdaq指数下滑3.9%
路透纽约11月9日电---美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.
标准普尔10大类股全军覆没,标准普尔金融类股.GSPF跌幅最大,暴跌5.4%,因市场担心银行对欧洲的敞口.
因应欧债市场波动性上升,美国股市走势越加混乱,大量消息接踵而至,投资者应接不暇.
"市场已转变为欧洲情势的衍生品,"Hodges Capital Management总裁Craig Hodges称.
道琼工业指数.DJI急跌389.24点,或3.2%,报11,780.94点;标准普尔500指数.SPX重挫46.82点,或3.67%,至1,229.10点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落105.84点,或3.88%,报2,621.65点.
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。