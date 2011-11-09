〔纽约汇市〕欧元跌幅创15个月最大,因对意大利的担忧升温

* 清算行LCH对意大利公债的举措打压欧元

* 市场担心欧洲央行将被迫采取更多行动

* 欧元/美元一个月隐含波动率上升

路透纽约11月9日电---欧元兑美元周三跌幅创15个月来最大,对意大利或将成为下一个寻求援助的欧元区国家的忧虑暗示欧元将进一步下跌.

意大利政府公债收益率(殖利率)升至7%以上,此前清算行LCH.Clearnet SA上调意大利公债保证金要求[ID:nCN1207678].分析师认为公债收益率在7%是难以维继的,且葡萄牙及爱尔兰在得到援助前其公债收益率均超过这水准.

投资者担心意大利政局旷日持久不稳定将拖慢经济改革,而欧元区及国际机构将难以筹措救助意大利所需的足够资金.意大利是欧元区第三大经济体.官员称,欧元区没有计划向意大利提供金援.

"总的来说,可能不会看到负面人气和卖压缓和下来,"纽约梅隆银行驻波士顿的全球汇市策略部董事总经理Samarjit Shankar说,"如果未来几天没有快速的解决方法,欧元/美元可能下跌至1.30美元区域低端."