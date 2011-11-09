〔加拿大汇市〕加元兑美元下挫,受意大利相关忧虑和避险情绪打压

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透多伦多11月9日电---加元兑美元周三录得一周以来的最大跌幅,因欧元区债务危机,以及有关意大利将被迫寻求救助的忧虑提振避险情绪,促使市场涌向避险美元.
意大利借贷成本周三触及临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持大选,而非组建过渡政府,这可能导致局势长期不稳,一直以来承诺的经济改革也将受到延迟.
"这些关键因素推动意大利公债收益率(殖利率)升穿7%,市场普遍出现避险心态,令股市全面下挫,"BMO Capital Markets外汇销售主管Matt Perrier称.
加元兑美元CAD=D3收报1.0217加元,或0.9788美元,下降1.3%,创11月1日以来的最大跌幅.加元兑美元周二收报1.0082加元,或0.9919美元.
尽管如此,Perrier认为加元表现还算不错.
分析师称,短期内加元表现似将优于其他大宗商品相关货币和欧元,因美国仍在扩张的经济对加元影响密切,且加拿大利率不大可能下调.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
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“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。