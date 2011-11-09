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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 06:10 BJT

****澳新经济指标预测--11月10日-11月17日****

路透11月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月7日当周---------------------------------

11月9日-11月13日

2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%

(较上年同期) -- +2.7%

11月10日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.00 增加2.04

全职就业人数(万人) -- 增加1.08

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.3% 5.2%

2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%

11月11日(五)

无重要经济数据公布.

11月13日(日)

2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 +0.65% +0.90%

(较上年同期) +4.8% +4.1%

--------------------------------11月14日当周--------------------------------

11月14日(一)

0200 新西兰央行海外资产 10月 -- +59.6%

11月15日(二)

0030 澳洲新车销售 10月 -- -1.5%

11月16日(三)

0030 澳洲薪资价格指数(较前月) 第三季 -- +0.9%

(较去年同期) -- +3.8%

2145 新西兰生产者价格--投入 第三季 -- +0.9%

生产者价格--产出 -- +1.4%

11月17日(四)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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