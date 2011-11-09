〔加拿大股市〕录得一个月来最大单日跌幅,受意大利担忧拖累

路透多伦多11月9日电---加拿大股市周三录得一个月来最大单日跌幅,因意大利公债收益率(殖利率)飙升,令市场担忧欧债危机进入危险的新阶段,恐将危及全球经济.

全球股市和大宗商品价格重挫,此前意大利10年期公债收益率升越7%,这是此前导致希腊、爱尔兰和葡萄牙等欧盟成员国寻求援助的危险水平.

投资者担忧,如此高的水平将导致意大利难以负担其逾2万亿(兆)欧元的债务,且该国的经济规模恐使之成为欧元区和国际贷款机构无法救援的国家.

"今天避险情绪强烈,"Scotia Capital商品市场专家Patricia Mohr指出."意大利忧虑升温时,投资者一直在出脱股票和商品期货仓位,转持现金和美国公债."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘暴跌332.63点,或2.7%,报12,156.22点,为10月3日以来最大单日跌幅.

能源股领跌,跌幅超过4%.Suncor Energy(SU.TO)拖累最大,重挫5.6%至31.44加元.

原材料权重股也挫跌3%,领跌个股是Potash Corp (POT.TO),下挫4%至47.63加元.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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