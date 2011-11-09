〔加拿大股市〕录得一个月来最大单日跌幅,受意大利担忧拖累

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透多伦多11月9日电---加拿大股市周三录得一个月来最大单日跌幅,因意大利公债收益率(殖利率)飙升,令市场担忧欧债危机进入危险的新阶段,恐将危及全球经济.
全球股市和大宗商品价格重挫,此前意大利10年期公债收益率升越7%,这是此前导致希腊、爱尔兰和葡萄牙等欧盟成员国寻求援助的危险水平.
投资者担忧,如此高的水平将导致意大利难以负担其逾2万亿(兆)欧元的债务,且该国的经济规模恐使之成为欧元区和国际贷款机构无法救援的国家.
"今天避险情绪强烈,"Scotia Capital商品市场专家Patricia Mohr指出."意大利忧虑升温时,投资者一直在出脱股票和商品期货仓位,转持现金和美国公债."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘暴跌332.63点,或2.7%,报12,156.22点,为10月3日以来最大单日跌幅.
能源股领跌,跌幅超过4%.Suncor Energy(SU.TO)拖累最大,重挫5.6%至31.44加元.
原材料权重股也挫跌3%,领跌个股是Potash Corp (POT.TO),下挫4%至47.63加元.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。