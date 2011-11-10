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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 08:33 BJT

更正:〔日本数据〕9月核心机械订单较前月下降8.2%,降幅超出市场预估

(更正:因译文有误,内文第三段"上季预估为增加1.5%"应为"前季为增加1.5%")

路透东京11月10日电---日本内阁府周四公布数据显示,日本9月核心机械订单较上月下滑8.2%,降幅超出预期,显示强势日圆及全球经济放缓可能打击企业开支的意愿.

路透调查预估中值为下滑7.5%.

内阁府调查显示,日本制造商预估10-12月核心机械订单将较上季下降3.8%,前季为增加1.5%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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