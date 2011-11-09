《日本重要政经日程》--11月10日

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月9日(三)
2330 - 11月路透短观制造业景气判断指数.
2350 - 9月机械订单.
2350 - 资本流动数据.
2350 - 10月货币供给.
11月10日(四)
0130 - 40年期政府公债标售.
0500 - 10月消费者信心指数.
企业面:
0700 - 日本大冢控股(Otsuka Holdings)(4578.T)第二季财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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