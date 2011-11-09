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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--11月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月9日(三)

2330 - 11月路透短观制造业景气判断指数.

2350 - 9月机械订单.

2350 - 资本流动数据.

2350 - 10月货币供给.

11月10日(四)

0130 - 40年期政府公债标售.

0500 - 10月消费者信心指数.

企业面:

0700 - 日本大冢控股(Otsuka Holdings)(4578.T)第二季财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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