版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 07:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 77.50 -9.44 -10.86 7540892

搜狐 (SOHU.O) 57.14 -2.82 -4.70 915343

网易 (NTES.O) 44.29 -3.19 -6.72 1830041

百度 (BIDU.O) 136.17 -5.77 -4.07 5553831

亚信科技 ASIA.O 7.80 -0.17 -2.13 1018646

侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.03 -3.63 109457

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.48 -0.45 -3.48 2874174

联电 (UMC.N) 2.14 -0.15 -6.55 908890

日月光 (ASX.N) 4.45 -0.28 -5.92 305018

矽品精密 (SPIL.O) 4.71 -0.26 -5.23 1565540

和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 -0.03 -3.41 177375

友达 (AUO.N) 4.55 -0.33 -6.76 705537

中华电信 (CHT.N) 33.06 -0.63 -1.87 86277

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.15 -1.35 -3.70 1703239

香港

中国移动 (CHL.N) 47.89 -1.21 -2.46 395473

中国联通 (CHU.N) 20.39 -0.86 -4.05 618614

中国电信 (CHA.N) 59.82 -3.60 -5.68 55459

中芯国际 (SMI.N) 2.55 -0.13 -4.85 76951

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.89 +0.00 +0.00 3380(完)

--整理 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐