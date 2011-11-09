《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 77.50 -9.44 -10.86 7540892
搜狐 (SOHU.O) 57.14 -2.82 -4.70 915343
网易 (NTES.O) 44.29 -3.19 -6.72 1830041
百度 (BIDU.O) 136.17 -5.77 -4.07 5553831
亚信科技 ASIA.O 7.80 -0.17 -2.13 1018646
侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.03 -3.63 109457
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.48 -0.45 -3.48 2874174
联电 (UMC.N) 2.14 -0.15 -6.55 908890
日月光 (ASX.N) 4.45 -0.28 -5.92 305018
矽品精密 (SPIL.O) 4.71 -0.26 -5.23 1565540
和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 -0.03 -3.41 177375
友达 (AUO.N) 4.55 -0.33 -6.76 705537
中华电信 (CHT.N) 33.06 -0.63 -1.87 86277
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.15 -1.35 -3.70 1703239
香港
中国移动 (CHL.N) 47.89 -1.21 -2.46 395473
中国联通 (CHU.N) 20.39 -0.86 -4.05 618614
中国电信 (CHA.N) 59.82 -3.60 -5.68 55459
中芯国际 (SMI.N) 2.55 -0.13 -4.85 76951
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.89 +0.00 +0.00 3380(完)
--整理 郑茵
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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