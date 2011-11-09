〔纽约汇市〕欧元跌幅创15个月最大,因对意大利的担忧升温(更新版)

(新增文末表格)

* 清算行LCH对意大利公债的举措打压欧元

* 市场担心欧洲央行将被迫采取更多行动

* 欧元/美元一个月隐含波动率上升

路透纽约11月9日电---欧元兑美元周三跌幅创15个月来最大,对意大利或将成为下一个寻求援助的欧元区国家的忧虑暗示欧元将进一步下跌.

意大利政府公债收益率(殖利率)升至7%以上,此前清算行LCH.Clearnet SA上调意大利公债保证金要求[ID:nCN1207678].分析师认为公债收益率在7%是难以维继的,且葡萄牙及爱尔兰在得到援助前其公债收益率均超过这水准.

投资者担心意大利政局旷日持久不稳定将拖慢经济改革,而欧元区及国际机构将难以筹措救助意大利所需的足够资金.意大利是欧元区第三大经济体.官员称,欧元区没有计划向意大利提供金援.

"总的来说,可能不会看到负面人气和卖压缓和下来,"纽约梅隆银行驻波士顿的全球汇市策略部董事总经理Samarjit Shankar说,"如果未来几天没有快速的解决方法,欧元/美元可能下跌至1.30美元区域低端."

欧元兑美元EUR=重挫2.1%,报1.3547美元,根据路透数据,盘中低见1.3522美元,较日高1.3858美元回落超过0.03美元.按目前价位,欧元势将录得去年8月中来最大单日百分比跌幅.

周二意大利总理贝鲁斯柯尼表示在该国新预算法通过後将辞职,令市场寄望新的领导人将采取更积极行动应对债务危机後,欧元大涨.

"欧元这几天的走势有点像挑战地心引力,欧元明显看上去正经历荒野狼时刻(The Wile E Coyote moment),它拚命的往悬崖外跑,离了很远之後才发现自己已经悬空."法国巴黎银行驻纽约北美汇市策略部门主管Ray Attrill表示.

**隐含波动率**

欧元/美元一个月隐含波动率跳升至16%上方,昨日为14.45%.

交易商指,意大利公债收益率大涨迫使欧洲央行周三大举买入意大利公债.

Brown Brothers Harriman汇市策略师Mark McCormick表示,欧洲央行可能被迫增加购买公债或下月再度降息.

对希腊情势的担忧犹存,因组建希腊联合政府的协议谈判破裂.除非新政府同欧盟和国际货币基金组织达成紧急注资协议,否则下月希腊政府将弹尽粮绝.

欧盟消息人士表示,德国和法国官员已经讨论了大刀阔斧全面检讨欧盟的计划,可能包括建立更整合,及可能规模更小的欧元区.这种讨论也令一个或多个国家脱离欧元区的可能性增加.

欧元兑日圆EURJPY=EBS跌2%,报105.42日圆,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS也跌0.6%,报1.2310瑞郎.

美元兑日圆JPY=EBS升0.2%,报77.81日圆,美元兑瑞郎CHF=EBS升1.6%,报0.9088瑞郎.

对意大利债务的担忧以及美股重挫提振避险美元.美元指数.DXY升1.7%,为去年8月来最大单日升幅.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3546 1.3837 -2.10 +1.26 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.81 77.67 +0.18 -4.12 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 105.43 107.52 -1.94 -2.95 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9090 0.8946 +1.61 -2.62 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5923 1.6092 -1.05 +2.08 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0225 1.0090 +1.34 +2.59 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0148 1.0394 -2.37 -0.54 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2316 1.2380 -0.52 -1.38 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8510 0.8597 -1.01 -0.72 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7818 0.7984 -2.08 +0.35 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7290 5.5900 +2.49 -1.59 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7639 7.7362 +0.36 -0.33 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6840 6.5225 +2.48 -0.38 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0601 9.0315 +0.32 +0.88 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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