〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受欧债危机忧虑和美元上涨影响

* 意大利公债收益率大涨,加深欧元区债务危机忧虑

* 美国原油、成品油库存上周下降--EIA

* 市场关注:定于周四公布的美国初请失业金数据

路透纽约11月9日电---美国原油期货周三下跌,结束五日连涨,盘中走势动荡,欧债问题和美元上涨的压力盖过了美国原油库存下降的支撑.

意大利10年期公债收益率(殖利率)升至7%上方,该水平被普遍认为难以为继,此前该国总理贝鲁斯柯尼坚持进行大选,而非组建过渡政府,长期承诺的经济改革可能更加难以实施.

德国总理梅克尔表示,欧洲困境令人非常不安,必须加快实施深层次的结构改革,并警告全球其他国家不要观望.

欧元兑美元周三跌幅创15个月来最大,美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.[FRX/CN][.NCN]

原油市场盘中一度上涨,因美国政府报告显示原油库存上周下降137万桶.

美国能源资料协会(EIA)公布的报告称,汽油和馏分油库存分别下降211万桶和602万桶.

布兰特原油LCOc1跌幅超过美国原油期货,二者之间的升水CL-LCO1=R盘中缩窄至15.99美元.