〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受欧债危机忧虑和美元上涨影响

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
* 意大利公债收益率大涨,加深欧元区债务危机忧虑
* 美国原油、成品油库存上周下降--EIA
* 市场关注:定于周四公布的美国初请失业金数据
路透纽约11月9日电---美国原油期货周三下跌,结束五日连涨,盘中走势动荡,欧债问题和美元上涨的压力盖过了美国原油库存下降的支撑.
意大利10年期公债收益率(殖利率)升至7%上方,该水平被普遍认为难以为继,此前该国总理贝鲁斯柯尼坚持进行大选,而非组建过渡政府,长期承诺的经济改革可能更加难以实施.
德国总理梅克尔表示,欧洲困境令人非常不安,必须加快实施深层次的结构改革,并警告全球其他国家不要观望.
欧元兑美元周三跌幅创15个月来最大,美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.[FRX/CN][.NCN]
原油市场盘中一度上涨,因美国政府报告显示原油库存上周下降137万桶.
美国能源资料协会(EIA)公布的报告称,汽油和馏分油库存分别下降211万桶和602万桶.
布兰特原油LCOc1跌幅超过美国原油期货,二者之间的升水CL-LCO1=R盘中缩窄至15.99美元.
该价差自周二盘中触及19.91後迅速回落.
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。