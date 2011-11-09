〔美国债市〕MBS承压,因投资者涌入优质资产避险

抵押支持证券(MBS)走势落後,因公债上涨导致该部类的负凸性(negative convexity).当利率下降促使买权风险上升时,其价格难以大幅上涨.

30年期票息3.5%和4.0%的MBS价格分别上涨2和6+跳动点,票息4.5%和5%的MBS价格下挫约1个跳动点.

票息为3.5%的MBS与10年期公债利差扩阔1/2个大点.票息为4%-5%和6%的MBS较10年期公债利差走阔3/8个大点.票息5.5%的利差表现最佳,走软6+个跳动点.票息5.5%的MBS较互换利差缩窄1+,票息4%-5%的MBS较互换利差走阔1+至2+个跳动点,票息3.5%的MBS较互换利差缩窄1/8点.