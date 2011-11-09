〔美国债市〕MBS承压,因投资者涌入优质资产避险

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约11月9日电---意大利和希腊局势引发的担忧升温,拖累道琼工业指数.DJI挫跌3%,10年期美国公债价格一度攀升至101-17(收益率1.952%).两年期/10年期公债收益率(殖利率)曲线趋平逾10个基点至+171.8.五年期/10年期互换利差也走阔4个基点.
抵押支持证券(MBS)走势落後,因公债上涨导致该部类的负凸性(negative convexity).当利率下降促使买权风险上升时,其价格难以大幅上涨.
30年期票息3.5%和4.0%的MBS价格分别上涨2和6+跳动点,票息4.5%和5%的MBS价格下挫约1个跳动点.
票息为3.5%的MBS与10年期公债利差扩阔1/2个大点.票息为4%-5%和6%的MBS较10年期公债利差走阔3/8个大点.票息5.5%的利差表现最佳,走软6+个跳动点.票息5.5%的MBS较互换利差缩窄1+,票息4%-5%的MBS较互换利差走阔1+至2+个跳动点,票息3.5%的MBS较互换利差缩窄1/8点.
周四将公布的数据包括,美国进口物价,一周初请失业金人数,国际贸易收支和联邦预算等.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。