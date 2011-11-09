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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 07:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月10日-11月17日****

路透11月10日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月7日当周-------------------------------

11月10日(四)

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 40 39.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.45

续请失业金人数(万人) 10月29日当周 368.3 368.3

1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%

进口物价 +0.1% +0.3%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差5.7 逆差6.2

出口(亿加元) -- 378.6

进口(亿加元) -- 384.9

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,050 赤字645.7

11月11日(五)

退伍军人节,美国政府机构与债市关闭,股市正常交易

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 61.5 60.9

现况指数 74.9 75.1

预期指数 52.2 51.8

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 -- 122.1

----------------------------------11月14日当周-------------------------------

11月14日(一)

暂无重要数据公布

11月15日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月12日当周 -- +1.0%

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负2.60 负8.48

1330 加拿大制造业销售(较上月) 9月 -- +1.4%

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -0.1% +0.8%

(较上年同期) -- +6.9%

核心PPI(较上月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

1330 美国零售销售(较上月) 10月 +0.2% +1.1%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.2% +0.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月12日当周 -- +3.1%

1500 美国企业库存 9月 +0.3% +0.5%

11月16日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 11月11日当周 -- 734.3

再融资指数 -- 3,967.5

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +3.8% +3.9%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

1330 美国实质所得 10月 -- +0.2%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入896

外资购买美国公债(亿美元) -- 601

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.2%

产能利用率 77.6% 77.4%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 18 18

11月17日(四)

1330 美国房屋开工(万户) 10月 61.7 65.8

建筑许可(万户) 10月 60.1 58.9

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 11月5日当周 -- --

1500 美国费城联邦储备银行指数 11月 10.0 8.7

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 10月 -- 0.75 (完)

--编译 孙茉莉;审校 郑茵

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