〔货币市场〕融资紧张趋势升温,因受意大利债务疑虑影响

路透纽约11月9日电---美国货币市场投资者周三纷纷套现或投资美国国库券,因随着意大利举债成本跳涨至外界认为难以持续的水准,市场担心意大利是否有能力偿还债务.

短期利率互换价差和衡量避险情绪的关键指标均升至去年夏季以来最高,当时投资者在应对刚开始爆发的欧债危机.

在两家欧洲清算机构周三提高意大利公债保证金後,对意大利是否会寻求救助的臆测升温.

3月前到期的美国国库券利率低于零,表明对超短期美国公债的需求旺盛.

美国初级货币市场基金一直在降低欧元区投资敞口.

随着对套现和美国国库券投资升温,美国两年期利率互换较公债利差触及40.75个基点,为2010年6月以来最阔.

据Tradeweb数据,两年期利率互换价差最新报40.0个基点,较周二尾盘升3.75个基点.

另一个衡量风险情绪的指标,三个月期美国国库券和伦敦三个月期美元银行间拆款利率的利差拓宽44个基点,为2010年6月以来最阔.

另外,意大利收益率曲线倒转,短债收益率高于较长期债券收益率,这一动向也警醒投资者.(完)

--编译 李爽;审校 王冠中

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>