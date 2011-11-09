全球外汇市场11月10日主要消息

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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11月9日(三)
2350 - 日本11月路透短观
2350 - 日本上周资本流动数据
2350 - 日本10月货币供给
11月10日(四)
0030 - 澳洲10月全职就业人数、就业参与率及失业率
0500 - 日本10月消费者信心
0630 - 法国10月消费者物价调和指数(HICP)终值
0700 - 德国10月消费者物价指数(CPI)终值
0700 - 德国10月趸售物价指数
0745 - 法国9月工业生产
0800 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)出席国会金融委员会就货币政策举行的公开听证会
0900 - 瑞典央行总裁英韦斯发表讲话
0900 - 意大利9月工业生产
0915 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在秋季经济预估(Autumn Economic Forecast)举行记者会.
1030 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特在议会就欧洲央行的2010年度报告发表演说
1100 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak发表讲话
1200 - 英国央行利率决议
1215 - 欧洲央行执委会成员史塔克在M+E-Zukunfts论坛发表主题演讲
1230 - 美国9月国际贸易收支
1230 - 美国10月进出口物价
1230 - 美国一周请领失业金数据
1345 - 国际货币基金组织(IMF)召开第12届Jacques Polak年度研究会议,主题为货币和宏观审慎政策(至11月11日),IMF副总裁利普顿致开幕词
1400 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就小型企业借贷发表讲话
1400 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)发表讲话
1430 - 瑞典央行总裁英韦斯在瑞典银行家协会的会议中就"巴塞尔III协定与瑞典"发表演说
1540 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和欧央行执委普雷特在第14届国际银行业大会上致开幕词
1700 - 美联储主席贝南克在一项会议中对军人及其家属发表演讲
1800 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和欧央行执委普雷特在第14届国际银行业大会上发表讲话
1800 - 欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲论坛上讲话
1900 - 美国10月联邦预算
2130 - 美联储一周资产负债表
2350 - 日本10月企业物价指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 戴素萍
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选