全球外汇市场11月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲10月全职就业人数、就业参与率及失业率

0800 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)出席国会金融委员会就货币政策举行的公开听证会

0915 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在秋季经济预估(Autumn Economic Forecast)举行记者会.

1030 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特在议会就欧洲央行的2010年度报告发表演说

1100 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak发表讲话

1215 - 欧洲央行执委会成员史塔克在M+E-Zukunfts论坛发表主题演讲

1345 - 国际货币基金组织(IMF)召开第12届Jacques Polak年度研究会议,主题为货币和宏观审慎政策(至11月11日),IMF副总裁利普顿致开幕词

1400 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)发表讲话

1430 - 瑞典央行总裁英韦斯在瑞典银行家协会的会议中就"巴塞尔III协定与瑞典"发表演说