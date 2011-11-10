〔希腊政经〕新总理人选仍难确定,因各政党之间意见分歧

路透雅典11月9日电---希腊组建联合政府的计划周三宣告失败,该国经济正在走向深渊.就在几小时前,总理帕潘德里欧称,他正在向联合政府移交权力,可是这个新政府还不存在.

过去的一天,即使按照希腊的政治标准来看,也堪称离奇和混乱.帕潘德里欧祝他的继任者一切顺利,然後前往面见总统.因各政党意见分歧,新总理人选尚未确定.

稍早,有党派消息人士称,社会党和保守阵营的资深成员已经达成了共识,确定由议长、老牌社会党政治家Filippos Petsalnikos出任总理,除非最後一刻出现意外.

但意外真的出现了,帕潘德里欧的泛希腊社会主义运动党(PASOK)和保守派新民主党的很多议员拒绝支持Filippos Petsalnikos.此前三天,希腊始终在寻找合适人选领导联合政府,直至明年2月举行大选.

一位分析师表示,希腊民主正经历37年来最严峻的时刻,认真的谈判现在才刚刚开始.

"我认为希腊总理的责任很重,各政党和社会的关系如此紧张,我认为选举和重大政治变革已不可避免,"民调公司Alco负责人Costas Panagopoulos表示.

"我感到真正的谈判才刚刚开始,我们在过去这些天所看到的都是一出闹剧."

在帕潘德里欧政府出现动盪後,希腊民众以及该国的国际债权人在越来越重的恐惧感中密切关注,各政党领导人为联合政府新任总理人选争论不休.

一些议员表示,各政党必须回到稍早的方案上来,聘请欧洲央行（ECB）前副总裁帕帕季莫斯(Lucas Papademos)领导新一届政府,帮助恢复政府长久以来丢失的信誉。

"唯一的解决方案就是帕帕季莫斯.如果明天上午他接受总理一职,我们将能够组建一个强有力的政府,带领国家走出危机."社会党议员Spyros Vougias告诉路透。

帕潘德里欧和新民主党领导人Antonis Samaras已经和希腊总统帕普利亚斯(Karolos Papoulias)讨论组建新的联合政府,以便将希腊从破产边缘拯救回来.但在较小党派领导人加入其中之前,上述磋商骤然终止了.

总统办公室表示,各政党领导人会谈将于周四0800GMT举行,不过在眼下的混乱状况下,政治磋商经常延後或根本就无法进行.

希腊必须组建新的联合政府,同欧盟和国际货币基金组织(IMF)谈判获得紧急救助资金,避免在12月大笔债务到期时政府走向破产,并保住希腊的欧元区成员国地位.(完)