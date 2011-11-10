《欧洲政经焦点》法德探讨构建整合度更高且规模更小的欧元区

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
* 讨论建立整合度更高且规模更小的欧元区
* 动议关注确保欧元区的未来
路透布鲁塞尔11月9日电---欧盟(EU)消息人士透露,德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨,其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区.
"过去的几个月,法德两国已就此进行了密切磋商,"欧盟一位高级官员在布鲁塞尔对路透表示,因讨论内容的敏感性这位官员拒绝具名.
"我们需要非常谨慎,但事实上我们要明确列出那些不愿加入及根本不能加入欧元区的国家."
法国总统萨科齐周二在斯特拉斯堡对学生发表的演讲中,亦透露出上述构想的部分思路.当时他提到,双速欧洲是未来的唯一模式,即欧元区的进程要远超有27个成员国的欧盟.
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。