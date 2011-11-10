《欧洲政经焦点》法德探讨构建整合度更高且规模更小的欧元区

* 讨论建立整合度更高且规模更小的欧元区

* 动议关注确保欧元区的未来

路透布鲁塞尔11月9日电---欧盟(EU)消息人士透露,德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨,其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区.

"过去的几个月,法德两国已就此进行了密切磋商,"欧盟一位高级官员在布鲁塞尔对路透表示,因讨论内容的敏感性这位官员拒绝具名.

"我们需要非常谨慎,但事实上我们要明确列出那些不愿加入及根本不能加入欧元区的国家."