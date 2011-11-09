日韩经济指标预测--11月10日-11月17日****

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
路透11月10日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------11月7日当周----------------------------------
11月9日(三)
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 1,063.0
外资投资日本股票(10亿日圆) -- 1,031
2350 日本机械订单(较上月) 9月 -7.5% +11.0%
(较上年同期) +10.6% +2.1%
11月10日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +8.6%
0500 日本消费者信心指数 10月 -- 38.6
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.5%
11月11日(五)
0100 韩国央行基本利率 11月 3.25% 3.25%
-------------------------------11月14日当周---------------------------------
11月13日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% -0.5%
GDP环比年率 +6.1% -2.1%
民间消费支出 +0.7% -0.1%
资本支出 +1.1% +0.2%
外部需求 +0.6% -0.8%
11月14日(一)
0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -- -4.0%
日本产能利用率指数(较上月) -- +2.4%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- +5.8%
进口物价(较上年同期) -- +14.0%
11月15日(二)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 43
出口(较上年同期) -- +9.3%
进口(较上年同期) -- +16.4%
11月16日(三)
0330 日本央行利率决议 11月 -- 0.10%
2350 日本投资外国债务(10亿日圆) 上周 -- --
外资投资日本股票(10亿日圆) -- --
11月17日(四)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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