〔美国债市〕机构债走势落後,受欧洲情势担忧拖累

IFR纽约11月9电---美国机构债利差走阔1-3个基点,落後于美国公债,由于投资者对欧洲恐不具备化解欧债危机能力的担忧升温,他们避险买入美国公债.投资者追逐安全资产,此前他们看到希腊仍一片混乱,帕潘德里欧(George Papandreou)接任人选的磋商无果而终.意大利政局也悬而未决,在清算公司LCH和CC&G上调对交易意大利公债的保证金要求後,该国公债收益率(殖利率)飙升.

但与遭受重挫的互换利差相比,机构债表现胜出6-1.25基点.机构债利差走阔,更多源于其表现不及劲升的美国公债,因对政府发起企业(GSE)子弹式债券的买盘和买盘大体平衡.

投资者买入一些AAA评级的中型公司机构债,超主权债券和短期结构化机构债.

联邦住房贷款银行(FHLB)宣布续发行10亿美元目前的两年期全球债券,票息0.375%,2013年11月27日到期,定于11月10日(周四)开展荷兰式标售.美国统一证券辨认委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures,CUSIP)编码为3133762CB.

续发行後,FHLB两年期全球债券的新发行馀额将达到40亿美元.交易员预料,本次标售将获得热烈买盘追捧,因在欧洲局势混乱的背景下市场对短期避险资产的需求旺盛.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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