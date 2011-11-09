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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 07:37 BJT

〔全球金市〕美国期金下跌1.15%至1,771美元

路透11月9日电---美国期金GCcv1周三2300GMT跌1.15%至1,771美元.

美国期金盘中触及低点每盎司1,770.60美元.

2315GMT,现货金XAU=略涨,交投于1,770.40美元,此前曾在日内出现跌停.意大利经济改革疑虑,以及担心欧洲领导人可能无法及时解决欧债危机,促使投资人追捧避险资产.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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