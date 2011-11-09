〔全球金市〕美国期金下跌1.15%至1,771美元

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透11月9日电---美国期金GCcv1周三2300GMT跌1.15%至1,771美元.
美国期金盘中触及低点每盎司1,770.60美元.
2315GMT,现货金XAU=略涨,交投于1,770.40美元,此前曾在日内出现跌停.意大利经济改革疑虑,以及担心欧洲领导人可能无法及时解决欧债危机,促使投资人追捧避险资产.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。