〔香港个股〕高盛寻求出售15.4亿美元工行持股,为第三次减持

路透香港11月9日电---高盛(GS.N)寻求出售所持中国工商银行(601398.SS)股份,涉资高至15.4亿美元,这是高盛第三次减持中国工商银行股份.

高盛对工行投资价值大幅缩水,导致该公司在不到一个月前宣布自上市以来第二次录得季度亏损,仅工行持股就亏损10.5亿美元.

知情消息人士周三对路透表示,高盛在抛售24亿股工行股份,占工行H股的2.8%.

高盛在工行2006年于香港和上海两地上市前就已投资工行.

一位消息人士表示,高盛在出售工行持股,以降低敞口.另一位消息人士称,高盛已通知工行售股事宜.

"这可能是由于高盛希望锁定部分利润以及对冲风险,而并非看空中国银行股,"Keefe, Bruyette & Woods中国银行业研究部门分析师主管Warren Blight表示.

高盛首次买入工行股份是在後者2006年IPO(首次公开发行)之前,共买入4.9%的股份,涉资26亿美元.高盛三次出售工行持股总计套现59亿美元,售股後其持股仍价值50亿美元左右,相当于其最初投资规模的两倍.

汤森路透旗下IFR看到的一份文件显示,高盛的工商银行股份出让价介于每股4.88-5港元,较周三收盘价有3.7-6%折让.

工行行长杨凯生称其尊重高盛的售股决定."高盛已经告诉我们,他们仍认可工行的投资价值."

高盛是该交易的唯一簿记行,其拒绝就该交易进行评论.(完)