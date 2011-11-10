〔香港新股〕中国浩沙拟重启IPO,募资额大减至不超过1亿美元--IFR

路透11月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的室内运动装厂商浩沙将重启香港上市发行，计划募集资金不超过1亿美元，较上一次招股大幅削减融资额高达一半。

该公司今年6月曾尝试上市，发行4亿股，募集资金不超过16.4亿港元（2.11亿美元）。每股参考价格区间为2.88至4.10港元，相当于13.5至19.1倍的2011年市盈率。该次发行因市况波动而暂缓进行。(完)