《中国报摘》--中国证券报11月10日

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
* 头版头条:
--中国证监会有关负责人表示,为进一步督促上市公司提升对股东的回报,证监会将要求所有上市公司完善分红政策及其决策机制,增强红利分配透明度.
* 其他:
--国务院常务会议通过"十二五(2011-2015年)"控制温室气体排放工作方案,将探索建立碳排放交易市场.
--上海市国资委相关负责人表示,上海国资将加快行业收缩,并推进整体上市.
--保监会最新公布的数据显示,新华人寿1-9月总保费743.6亿元人民币,市场份额突破9.7%.
--中航电子(600372.SS)公告,公司拟定向增发不超过1.24亿股,预计募集资金总额至多33.98亿元,投向传感器产业化、航空集成电路产业化等10个项目.
--就发改委调查宽带接入涉嫌垄断一事,中国联通(600050.SS)公告称,公司正在应发改委要求,提供2010年度向互联网服务提供商出租宽带业务的价格、数量及营业额等相关信息.
--大众公用(600635.SS)公告,公司拟发行不超过18亿元六年期浮动利率公司债,募集资金用于偿还债务,以及补充流动资金.
--TCL集团(000100.SZ)公告,公司10月份液晶电视销量为95.86万台,同比增长58.44%.(完)
--整理 曲伟治; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选