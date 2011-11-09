《中国报摘》--中国证券报11月10日

* 头版头条:

--中国证监会有关负责人表示,为进一步督促上市公司提升对股东的回报,证监会将要求所有上市公司完善分红政策及其决策机制,增强红利分配透明度.

* 其他:

--国务院常务会议通过"十二五(2011-2015年)"控制温室气体排放工作方案,将探索建立碳排放交易市场.

--上海市国资委相关负责人表示,上海国资将加快行业收缩,并推进整体上市.

--保监会最新公布的数据显示,新华人寿1-9月总保费743.6亿元人民币,市场份额突破9.7%.

--中航电子(600372.SS)公告,公司拟定向增发不超过1.24亿股,预计募集资金总额至多33.98亿元,投向传感器产业化、航空集成电路产业化等10个项目.

--就发改委调查宽带接入涉嫌垄断一事,中国联通(600050.SS)公告称,公司正在应发改委要求,提供2010年度向互联网服务提供商出租宽带业务的价格、数量及营业额等相关信息.

--大众公用(600635.SS)公告,公司拟发行不超过18亿元六年期浮动利率公司债,募集资金用于偿还债务,以及补充流动资金.

--TCL集团(000100.SZ)公告,公司10月份液晶电视销量为95.86万台,同比增长58.44%.(完)

--整理 曲伟治; 审校 林高丽