〔离岸人民币〕拉法基瑞安水泥推出点心债,料为基准规模--IFR

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透11月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，拉法基集团和香港瑞安建业的合资公司拉法基瑞安水泥，周三上午在香港推出首次人民币计价和结算的离岸债券。料为基准规模，本周内定价。
花旗集团(C.N)、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、三菱日联证券和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为联席簿记管理人和主承销商，曾在9月中安排一系列的投资者会议。
该采用Reg S形式的债券，获得拉法基集团的不可撤消担保。该法国水泥巨头获得穆迪／标准普尔授予的Ba1／BB+评级，评级展望均为稳定。
该点心债定价甚考功夫，具台湾背景的水泥厂商亚洲水泥的无评级5.86亿人民币2.95%3年期点心债，二级市场价约3.95%； 但标普BB-评级的山水水泥15亿人民币6.5%3年期点心债，二级市场价竟已冲破10%。因此市场对新债看法分歧。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
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0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)