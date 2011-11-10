〔离岸人民币〕拉法基瑞安水泥推出点心债,料为基准规模--IFR

路透11月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，拉法基集团和香港瑞安建业的合资公司拉法基瑞安水泥，周三上午在香港推出首次人民币计价和结算的离岸债券。料为基准规模，本周内定价。

花旗集团(C.N)、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、三菱日联证券和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为联席簿记管理人和主承销商，曾在9月中安排一系列的投资者会议。

该采用Reg S形式的债券，获得拉法基集团的不可撤消担保。该法国水泥巨头获得穆迪／标准普尔授予的Ba1／BB+评级，评级展望均为稳定。

该点心债定价甚考功夫，具台湾背景的水泥厂商亚洲水泥的无评级5.86亿人民币2.95%3年期点心债，二级市场价约3.95%； 但标普BB-评级的山水水泥15亿人民币6.5%3年期点心债，二级市场价竟已冲破10%。因此市场对新债看法分歧。(完)

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