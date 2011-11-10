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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:19 BJT

〔离岸人民币〕韩国输出入银行一年期点心债规模增至4亿元--IFR

路透11月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国输出入银行的一年期点心债，规模增加到4亿元人民币（6,250万美元），最初规模为2.5亿元人民币。

该以人民币计价和结算的票据，利率为2%，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为主承销。11月14日结算。

包括新债，韩国输出入银行今年已通过点心债市场，完成7笔交易，共融资13.8亿人民币。 (完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 林高丽; 审校 黄凯

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