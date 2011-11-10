《中国报摘》--金融时报11月10日

* 头版头条:

--中国国家统计局发布数据显示,10月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨5.5%,涨幅比上月回落0.6个百分点;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨5.0%,比上月下降0.7%.

* 其他:

--由中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)担任主承销商的北京金隅集团2011年度第一期非公开发行定向债务融资工具已于近日在全国银行间债券市场成功发行.所募集的20亿元将用于北京市的两个保障房项目建设.这是工行进一步加大对保障房建设支持力度的举措之一.(完)

--整理 谢衡; 审校 林高丽