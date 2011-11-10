《中国报摘》--金融时报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
* 头版头条:
--中国国家统计局发布数据显示,10月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨5.5%,涨幅比上月回落0.6个百分点;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨5.0%,比上月下降0.7%.
* 其他:
--由中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)担任主承销商的北京金隅集团2011年度第一期非公开发行定向债务融资工具已于近日在全国银行间债券市场成功发行.所募集的20亿元将用于北京市的两个保障房项目建设.这是工行进一步加大对保障房建设支持力度的举措之一.(完)
--整理 谢衡; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)