〔美国债市〕本周ABS发行依然旺盛,共八宗交易定价

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
IFR纽约11月9电---本周宣布的八宗资产担保债券(ABS)发行总规模接近60亿美元,超过上周的31亿美元.
汽车业者发债再次主导市场,本周稍早宣布发债的Ally、日产(7201.T)、梅赛德斯奔驰(宾士)(DAIGn.DE)、保时捷(PSHG_p.DE)等均于周三定价.美国运通(American Express)(AXP.N)今日宣布一宗信用卡支持的交易,为本周债券发行画上句点.
纽约市罕有的税务留置权担保债券也于周三下午稍晚定价.
过去四周ABS发行步伐紧凑,因为感恩节假期过後投资者赶在账目清算之前用完最後的配置额度.(完)
--编译 肖群英;审校
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路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部