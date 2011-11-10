〔美国债市〕本周ABS发行依然旺盛,共八宗交易定价

IFR纽约11月9电---本周宣布的八宗资产担保债券(ABS)发行总规模接近60亿美元,超过上周的31亿美元.

汽车业者发债再次主导市场,本周稍早宣布发债的Ally、日产(7201.T)、梅赛德斯奔驰(宾士)(DAIGn.DE)、保时捷(PSHG_p.DE)等均于周三定价.美国运通(American Express)(AXP.N)今日宣布一宗信用卡支持的交易,为本周债券发行画上句点.

纽约市罕有的税务留置权担保债券也于周三下午稍晚定价.

过去四周ABS发行步伐紧凑,因为感恩节假期过後投资者赶在账目清算之前用完最後的配置额度.(完)

--编译 肖群英;审校

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