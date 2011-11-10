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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 08:41 BJT

〔表格〕澳洲10月经季节调整的失业率为5.2%,略低于预估的5.3%

路透悉尼11月10日电---澳洲统计局周四公布:

* 澳洲10月经季节调整的就业人口增加10100人,路透预估为增加1.0万人.

* 澳洲10月经季节调整的失业率为5.2%,路透调查预估为5.3%.

* 澳洲10月经季节调整後全职就业人口增加2万人

* 澳洲10月经季节调整的就业参与率为65.6%,路透调查预估为65.6%.

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