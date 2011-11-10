〔日本股市〕盘初挫跌逾2%,受意大利债务问题拖累

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
路透东京11月10日电---日本股市日经指数周四盘初下跌,因意大利公债收益率(殖利率)劲扬暗示欧洲债务危机升高,打击美国股市重挫.
日经指数.N225开盘下跌1.8%,数分钟後跌幅扩大至2.47%,报8,539.25点.
东证股价指数.TOPX开盘跌1.9%,随後跌至扩大至2.51%,报730.57点.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。