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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 08:11 BJT

〔日本股市〕盘初挫跌逾2%,受意大利债务问题拖累

路透东京11月10日电---日本股市日经指数周四盘初下跌,因意大利公债收益率(殖利率)劲扬暗示欧洲债务危机升高,打击美国股市重挫.

日经指数.N225开盘下跌1.8%,数分钟後跌幅扩大至2.47%,报8,539.25点.

东证股价指数.TOPX开盘跌1.9%,随後跌至扩大至2.51%,报730.57点.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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