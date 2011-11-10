〔中欧关系〕中国国家能源局称中欧将加强能源合作,清洁能源开发等为重点

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透北京11月10日电---中国国家能源局称,中国和欧洲将加强能源合作,共同维护能源安全;且未来将把提高能源加工转换效率、清洁能源开发利用以及能源的监管体制和管理作为合作重点.
新华周三晚间援引国家能源局消息并指出,中欧双方是在比利时布鲁塞尔召开的第五次中盟能源对话上达成上述共识的,国家能源局局长刘铁男与欧盟能源委员衮特.厄廷格签署了相关会议纪要.
"中欧将在可再生能源(风能和太阳能)、核安全、能效、电网标准、清洁煤等领域,加强有关政府监管政策和最新进展的信息共享与经验交流,并在技术标准领域开展合作,以为中欧企业开展务实合作创造条件",纪要称.
同时,中欧还将加强核电安全技术方面的交流与合作,确保本国核设施绝对安全,并加强对国际安全标准的全面贯彻.并且,双方还将共同加强对中欧清洁能源中心的管理和指导,以推动其在清洁能源和技术领域取得进展.
另外,为落实中欧领导人达成的共识,国家能源局与欧盟委员会还将于2012年在布鲁塞尔联合主办中欧高层能源会议,以促进双方在能源安全、能源科技、能源与城镇化挑战的联系,以及中欧能源发展战略与规划领域进行深入交流,确定未来双方合作的方向和重点.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
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0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)