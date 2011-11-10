〔中欧关系〕中国国家能源局称中欧将加强能源合作,清洁能源开发等为重点

路透北京11月10日电---中国国家能源局称,中国和欧洲将加强能源合作,共同维护能源安全;且未来将把提高能源加工转换效率、清洁能源开发利用以及能源的监管体制和管理作为合作重点.

新华周三晚间援引国家能源局消息并指出,中欧双方是在比利时布鲁塞尔召开的第五次中盟能源对话上达成上述共识的,国家能源局局长刘铁男与欧盟能源委员衮特.厄廷格签署了相关会议纪要.

"中欧将在可再生能源(风能和太阳能)、核安全、能效、电网标准、清洁煤等领域,加强有关政府监管政策和最新进展的信息共享与经验交流,并在技术标准领域开展合作,以为中欧企业开展务实合作创造条件",纪要称.

同时,中欧还将加强核电安全技术方面的交流与合作,确保本国核设施绝对安全,并加强对国际安全标准的全面贯彻.并且,双方还将共同加强对中欧清洁能源中心的管理和指导,以推动其在清洁能源和技术领域取得进展.

另外,为落实中欧领导人达成的共识,国家能源局与欧盟委员会还将于2012年在布鲁塞尔联合主办中欧高层能源会议,以促进双方在能源安全、能源科技、能源与城镇化挑战的联系,以及中欧能源发展战略与规划领域进行深入交流,确定未来双方合作的方向和重点.(完)