《中国已公布新股发行上市日程表》--11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/11 深 申科股份 002633 *2,500 *14.00 *41.24 兴业证券 11/16
11/14 深 海 联 讯 300277 不超过1,700 -- -- 平安证券 11/17
11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21
11/16 深 金安国纪 002636 不超过7,000 -- -- 华泰联合 11/21
11/16 深 赞宇科技 002637 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 11/21
11/16 深 勤上光电 002638 不超过4,683.5 -- -- 国信证券 11/21
11/18 深 雪人股份 002639 不超过4,000 -- -- 国都证券 11/23
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*11/11 深 八菱科技 (002592.SZ) *1,514 17.11 18.40 民生证券
*11/11 深 华西能源 (002630.SZ) *3,360 17.00 34.62 西南证券
*11/11 深 德尔家居 (002631.SZ) *3,200 22.00 36.07 国信证券
-- 深 三丰智能 300276 -- 25.50 45.54 海通证券
-- 深 道明光学 002632 -- 23.00 67.65 海通证券 11/11
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)