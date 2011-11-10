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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 08:25 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶重挫近6%,追随石油和股票跌势

路透东京11月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货<0#JRU:>周四开盘後即重挫5.9%,追随石油和股票跌势.

TOCOM指标4月橡胶期货JRUc6低见每公斤256.6日圆,较周三结算价272.5日圆下挫5.9%.(完)

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